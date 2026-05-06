ガールズグループBLACKPINKのジスが、海外デザイナーの衣装未返却騒動に巻き込まれている。ベルギー・アントワープを拠点とするファッションブランド「JUDASIME」を率いるデザイナーのベンジャミン・ボルトマンスは最近、自身のSNSを通じて、ジス関連のアルバムカバー撮影のために衣装や小物を韓国とアメリカへ送ったものの、6か月が過ぎても一部を返却されていないと主張した。【写真】「これで子持ち？」ジス実姉の美貌彼はジス