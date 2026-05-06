あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「半分キレる」の略語は？「半分キレる」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「半ギレ」でした！半ギレとは、激昂とまではいかずとも怒りを感じることや言葉や態度に怒りが滲むさまを意味する言葉のこと