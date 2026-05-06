つばさ山温泉 香川県東かがわ市の翼山温泉が2026年4月27日、「つばさ山温泉」としてリフレッシュオープンしました。 温浴事業などを手がける創裕（高松市）が2026年4月、東かがわ市から指定管理者に指定され、施設をリニューアルしました。 レストランのメニューを60品以上と充実させた他、浴室内にボディーソープとリンスインシャンプーを常備し、手ぶらで来館しても入浴できま