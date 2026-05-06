元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが、子どもと過ごすプライベート姿をアップした。６日までに自身のインスタグラムを更新し「こどもの日」と題して投稿。東京・上野のイベント会場を訪れ、ベビーカーを押す姿や、“高い高い”をする写真を披露し「かけがえのない瞬間に感謝。ありがとうね」とつづった。ブルーのセットアップで、下はショーパン。メッシュを入れた髪もオシャレ！３月末まで出演していたフジテレビ系「Ｌ