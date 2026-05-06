◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）追い切り＝５月６日、美浦トレセン前走のニュージーランドＴで２着だったロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、初コンビのダミアン・レーン騎手を背にＷコースで３頭あわせを実施。隊列の真ん中で進めると、序盤は行きたがるそぶりをみせたが、３コーナー過ぎで落ち着きを取り戻し、直線入り口で先頭に並びかけた。そこ