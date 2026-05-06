向こう一週間の近畿地方は、明日7日と明後日8日は所々で雨が降りますが、その後は晴れる日が多い見込みです。気温は平年並みの日が多く、晴れる日の日中は初夏の陽気となるでしょう。晴れる日を活用して、衣替えを進めるのも良さそうです。明日7日〜明後日8日所々で雨が降る明日7日の近畿地方は、南から湿った空気が流れ込みやすくなる見込みです。北部では晴れますが、中部と南部は雲が広がりやすく、にわか雨の可能性がありま