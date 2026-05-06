先の衆議院選挙で圧勝した自民党。新しく発足した第2次高市早苗内閣は第1次内閣の閣僚が全員再任されたが、片山さつき財務大臣や木原稔内閣官房長官など、2005年の衆議院選挙で初当選した"小泉チルドレン"と呼ばれた議員も顔を揃えた。【写真を見る】現在80歳の井脇さん、貧困だった幼少期の頃、水泳で国体の選手になった思い出の写真などそんな"小泉チルドレン"のなかでも、異彩を放っていたのがトレードマークのピンクのスー