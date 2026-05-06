あなたは読めますか？突然ですが、「嘶く」という漢字読めますか？動物が登場する小説や、歴史的な物語で見かける言葉ですが、漢字のつくりが複雑で、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いななく」でした！「嘶く」とは、馬などが声を高くあげて鳴くことを意味します。単に鳴くというよりも、力強く、あるいは激しく鳴き声をあげる様子を表現する際に使われる、趣のある言葉です。実際の使い