あなたは読めますか？突然ですが、「敷居」という漢字読めますか？家の中や会話の中でよく使われる言葉ですが、漢字で書かれると一瞬迷ってしまうかもしれません。気になる正解は……「しきい」でした！敷居は、門や部屋の出入り口で引き戸や障子を走らせるために、床に渡した溝のある横木のことです。転じて、その家に入るための境界や、相手に対する心理的な壁を意味することもあります。実際の使い方としては、「不義理をしてし