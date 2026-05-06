デトロイトと互角に渡り合えた名手第二次世界大戦終結直後の数年間、米国では数多くの自動車新興企業が誕生した。ボビー・カー、プレイボーイ、ケラー、エアウェイ、カリフォルニアン、キング・ミジェット、デイビスなど、一部の人には聞き覚えもあるかもしれない。【画像】優雅で個性的なスタイルのスポーツカー【カイザー・ダリンを詳しく見る】全24枚しかし、米国の大手自動車メーカーに挑むのに必要な規模と体力を備えていた