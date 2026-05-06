景気は循環するが、その動向を的確にとらえることが重要だ。本記事は『データで読み解く「日本経済」のリアル【季節＆気象・マインド・おもしろジンクス編】』から一部を抜粋し、「CI」と「DI」の2つの景気動向指数の読み方を中心に解説する。景気循環を的確に捉えることは、景気を読むうえで有用景気には波があり、経済活動が全体として活発になる時期（景気上昇期）と、不活発になる時期（景気下降期）が交互に現れる。これを景