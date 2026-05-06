ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアが一時停戦を求めている一方で連日、攻撃を続けていることについて「極めて冷酷だ」と非難しました。【映像】ゼレンスキー氏「極めて冷酷」停戦呼びかけるも攻撃続く現地メディアによりますと、4日夜から5日にかけて、ウクライナ各地にロシア軍のドローンとミサイル攻撃があり少なくとも22人が死亡しました。中部ポルタバ州のガス施設には、時間差で攻撃があり消防隊員らが犠牲になり