タレント小島瑠璃子（32）5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」に出演。売れる前と後で態度が激変した周囲の人物を明かした。都市伝説系YouTuber、Naokimanの冠番組で、今回はアメリカで性的虐待などの罪で起訴され、その後死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタインの話題を取り上げた。さまざまな顔を持ったとされるエプスタインにちなみ、番組ゲストにも、周囲にいる「複数の顔を持つ人物」が質問された