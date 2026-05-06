「スター・ウォーズの日」（5月4日）にあわせ、神奈川・みなとみらいで開催中のイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」。開催3年目を迎えた今年は、約7年ぶりの新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）を控え、会期も5月24日まで延長され、さらなる熱気に包まれている。【画像】この記事に関連するそのほかの写真5月4日、「スター・ウォーズの日」当日には、恒例とな