相続税の申告を正確に済ませたにもかかわらず、ほかの相続人の申告漏れが原因で自分の税負担まで増えてしまう――そんな事態が、日本の相続税制度のもとでは実際に起こりえます。その背景には、「法定相続分遺産取得課税体系」という独特の課税方式があります。この仕組みと落とし穴を正しく理解することが、相続税対策の第一歩です。本稿では、ゴールドオンライン新書『富裕層の資産承継と相続税富裕層の相続戦略シリーズ【国内