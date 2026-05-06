税金滞納者から差し押さえた高級腕時計などが出品されるインターネットオークションはあす7日が締め切りとなります。税金の滞納者から差し押さえた物品を売却する「KSI官公庁オークション」は一年に4回行われ、今回、東京国税局から高級腕時計4本セットが出品されています。この腕時計はスイスの高級ブランド「ヴァシュロン・コンスタンタン」製とみられ、最低入札価格は4800万円からとなっています。このほか、高級車「BMW」など