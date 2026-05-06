プロ野球・DeNAは6日、コックス投手が左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行い、無事終了したことを報告しました。コックス投手は今季からDeNAに加入しここまで2試合に出場し1勝0敗、防御率3.00をマーク。前回の4月8日に行われた中日戦では初回に2アウト3塁のピンチを招くと細川成也選手に投じた3球目のストレートを捉えられレフトスタンドへ先制弾を放たれました。3回、45球を投げ、本塁打1本含む5安打、1四球、2失