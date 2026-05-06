お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が5日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。落語家の立川談志師匠との初対面で言われた言葉の真意について言及した。前段で、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）を絶賛していた。内村は1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。同局で放送するコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」について