同じビジネスを行っていても、会社として行うのか、個人事業主として行うのかによって、さまざまな違いがあります。本記事は『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』から一部を抜粋し、会社と個人事業主におけるビジネスの責任範囲や自由度の差を見ていきます。会社と個人事業主の主な5つの違い個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む人を指します。法人化せずにビジネスを運営するため、