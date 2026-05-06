お笑いトリオ「コント赤信号」のリーダーで、司会者、俳優としても活躍中の渡辺正行さん（70）が5月7日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】古希とは思えない若々しさが印象的な渡辺正行さん今年1月、古希の誕生日を迎えた渡辺さん。愛娘とは同じ誕生日で、家族で誕生会を開催し、プレゼント交換をしてお祝いしたそうです。古希を迎えてもう一つ嬉しいことがあり、剣