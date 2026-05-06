三重県熊野市の二木島港で5日、「ほうばい祭り」が開かれ、県内外から訪れる人でにぎわいました。「二木島祭」が2010年を最後に休止するなど、過疎や高齢化が進む地域を元気づけようと、2002年に地元の若者らが始めた地域おこしの行事で21回目となります。「ほうばい」は「仲の良い友達」を意味する方言です。会場には、郷土料理の「こけらずし」や「さんまずし」を販売するお店など市内外の25店が並びました。二木島湾に渡された