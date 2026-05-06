伊勢国長島藩の藩主でありながら、自ら描いた花鳥画で芸術家としても名を残した絵のうまいお殿様、増山雪斎らの作品を展示する企画展が津市の三重県立美術館で開かれています。現在の桑名市にあった長島藩の第5代藩主、増山雪斎は、小さな生き物をこよなく愛し、自ら絵筆を握って動植物を精緻（せいち）に描く「花鳥画」を得意としていました。今回の展示では、雪斎や関連画家の作品26点を昨年度の収蔵以来初めて公開しています。