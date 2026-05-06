三重県伊勢市にある二見興玉神社では、ゴールデンウイークで参道を埋め尽くすほどの多くの参拝客や観光客らが見守るなか、夫婦岩の大注連縄を張り替える恒例の神事が行われました。二見興玉神社には大小2つの岩が並ぶ夫婦岩があり、2つの岩を結ぶ大注連縄は波や潮風にさらされるため毎年、5月と9月そして12月の年に3回張り替えられます。力強く勇壮な太鼓や木遣り歌が響くなか、白装束の神職や氏子ら約20人は、本殿で清められた長