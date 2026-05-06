三重県伊勢市にある猿田彦神社で5日、五穀豊穣と豊漁の願いを込めて御田祭が行われ、境内の神田では神様に供える米の苗が植えられました。鎌倉時代から続くとされる猿田彦神社の御田祭は、毎年5月5日に営まれていて、三重県の無形民俗文化財にも指定されています。境内の神田では、地元の小学生から選ばれた八乙女と呼ばれる8人の女の子が、稚児打掛姿で米の苗を植方に渡し、御田植え神事が執り行われました。侍烏帽子をかぶったは