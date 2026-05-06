連休の帰省といえば、家族でゆっくりすごしたり、非日常を楽しむ時間を思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。しかし実際には、そのイメージとは大きく異なる現実に戸惑うケースもあります。楽しみだったはずの帰省が、いつの間にか「手伝い」や「気疲れ」に変わってしまう……今回はそんなギャップに悩むママからの投稿を紹介します。『私は都会育ち。義実家はタケノコ農家。私はタケノコ狩りなんて未経験。連休に帰省すると