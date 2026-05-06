夜間でも“無灯火走行”なクルマが誕生する「意外な理由」と「呆れた言い分」夜間や薄暗い夕暮れ時の道路を走っていると、ヘッドライトを一切点灯させずに走行している「無灯火」のクルマに遭遇してヒヤリとした経験はないでしょうか。とくにボディカラーが黒やグレーといった暗い色のクルマが風景に溶け込んでいると、直前まで存在に気づけず、重大な事故に繋がる恐れがあります。【画像】「うわぁぁ！！」 これが最も高額な