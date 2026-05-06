誰かに近況報告をしていたら、ついうっかり「言わなくてもよかったかな」という内容の話までしてしまうことはありませんか？人は誰しも“ついうっかり”をしてしまうもの。仕方がないとはいえ、取り戻せない時間を「なんとかして〜！」と言いたくなるのかもしれません。『久しぶりに会った友人に、子どもの不登校をカミングアウトしてしまいました。わざわざカミングアウトしなくてもよかったかなって、モヤモヤしています』久し