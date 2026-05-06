2007年末、ドーピング冤罪を訴え、私財をなげうって仲裁に踏み切った我那覇和樹は、長く孤独な闘いを強いられていた。クラブもＪリーグも動かない――。そんな閉塞感が漂うなか、最初に立ち上がったのは現場でともに汗を流してきた仲間たちだった。 【画像】『争うは本意ならねど』 「ガナさんのことで話があるから、少し残ってほしい」 川崎フロンターレのミーティング後、そう切り出したの