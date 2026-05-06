「大きくなったとき、お父さんは間違っていなかったと分かってほしい」--。【画像】『争うは本意ならねど』“ドーピング違反”の汚名を着せられ、クラブも組織も動かないなか、我那覇和樹が最後に背中を押されたのは、まだ4歳だった息子のひと言だった。文科省による異例の聴取も、国内仲裁の道も閉ざされた2007年11月。追い詰められた一人のサッカー選手は、家族との話し合いの末、巨大組織との闘いを決意する--。『