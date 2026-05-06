今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ウグイス』というじゅぴ雄のじゅぴっとアニメさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）こんにちはじゅぴおです。 公式なので安心してみてね🐤投稿者のじゅぴ雄のじゅぴっとアニメさんがウグイスのショートアニメを制作しました。話は卵から孵ったヒナ達を見た親鳥の、「またやりおったなオイー!!」というセリフからはじまります。どうやら右の大きなヒナは