観測史上最も強い風に見舞われた北海道滝上町では、５月６日未明から停電が続いています。滝上町内では６日朝、木が折れたり倒れたりする様子が見られました。５日午後１１時４２分には、観測史上最も強い最大瞬間風速２９メートルを記録。滝上町では倒木が送電線に接触したことで、６日午前１時過ぎから停電となり、一時、町内のほぼ全域、ほぼ全戸にあたる１５２０戸に影響が及びました。町では公共施設に携帯電話の充電場