＜ミズホ・アメリカズオープン事前情報◇5日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ 7日（木）から開幕する「ミズホ・アメリカズオープン」の組み合わせが発表された。〈連続写真〉アドレスは前傾を浅く渋野日向子は安定感を求めてタテ振りスイングに?メキシコから米本土に戻る今大会は、自由の女神像を望むリバティ・ナショナルGCからニュージャージー州のマウンテンリッジCCに舞台を移し行