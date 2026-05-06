札幌市手稲区の住宅で６歳の息子を殺害した疑いで、４６歳の女が送検されました。供述が二転三転していることから、警察は慎重に捜査するとともに、事件当日の状況や動機などについても調べています。殺人の疑いで送検されたのは、上井雪峰容疑者４６歳です。上井容疑者は５月４日午前６時半ごろから午後８時ごろまでの間に、札幌市手稲区新発寒７条１１丁目の住宅で、息子の雄翔さん６歳の首を圧迫するなどして殺害した疑いが持た