＜トゥルーイスト選手権事前情報◇7日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞「全米プロゴルフ選手権」を翌週に控え、メジャー前哨戦とも言える今大会の組み合わせが発表された。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?シグネチャーイベント（昇格大会）の第6戦となる今大会は、優勝賞金360万ドル（約5億6700万円）に加え、フェデックスカップポイント700ポイントが付与される。