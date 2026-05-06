青木瀬令奈のコーチ兼キャディの大西翔太氏が、弾道計測器『トラックマン』の日本人初となるアンバサダーに就任した。「ゴルフ界をより盛り上げていくのが僕の仕事だと思うので、トラックマンのアンバサダーに就任させていただきました」と話した。〔写真〕 申ジエ以来の快挙を達成！ “ツヨカワ”韓国女子プロ、ノ・スンヒの素顔とは？多くのプロゴルファーの支えとなっている『トラックマン』について「自分のゴルフがどういった