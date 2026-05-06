＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞現在メルセデス・ランキング1位につける昨季年間女王の佐久間朱莉が、今季メジャー初戦開幕前日に行われているプロアマを9ホールで途中棄権した。【写真】意外と優しい？女王・佐久間朱莉が手にしたマッスルバック理由については、「月曜日から腰が痛くて、その日は練習ラウンドもせず、昨日、少しラウ