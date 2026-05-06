元ＡＫＢ４８の板野友美が６日、インスタグラムで所属事務所を退社し、独立すると発表した。板野は「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました」と報告。「１５歳から１９年間、本当にお世話になりました」と感謝した。【以下、全文】ご報告です。この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。１５歳から１９年間、本当にお世話になりました。思い返せば、１９年前の５月。右も左も分からなかっ