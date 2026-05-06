「アストロズ２−１ドジャース」（５日、ヒューストン）ドジャース打線がアストロズ先発・ランバートの前に沈黙した。先発の大谷翔平投手を援護できない状況が続いた。初回に１死からフリーマンが二塁打を放ってチャンスメークしたが、後続が倒れ無得点。大谷が２イニング連続被弾で２点を先行されると、より空気が重くなった。四回に２死満塁の好機を作ったが、ロハスが凡退してスコアボードにはゼロが刻まれた。ロバーツ