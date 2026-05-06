アーティスト・こっちのけんと（29）が5日放送のTBSラジオ「となりのパパはどうしてる？」（火曜後7・00）にゲスト出演。人気芸人との意外な交流を明かした。同番組は、ともに2児の父である「アルコ&ピース」の酒井健太と俳優の小池徹平が、子育て談議をするポッドキャスト番組。この日は初の地上波特番として放送された。けんとが登場すると、小池は「ずっと気になってた」と告白。酒井が常々主張しているという「こっ