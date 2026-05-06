女優の平愛梨（41）が6日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気タレントやお笑い芸人らとの食事会ショットを披露した。「みんな集合外食Day」と書き出すと、飲食店での自身とタレントの武井壮、鈴木奈々、三瓶、落語家の錦笑亭満堂、お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良、「たんぽぽ」の川村エミコの集合ショットをアップ。「もう気づいたら2週間も経ってたことにビックリ！！ずっと『行きましょう!』と言って中々