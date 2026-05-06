【Copilot for Gaming：開発停止】 5月6日 発表 マイクロソフトは5月6日、ゲーマー向けのAIアシスタント「Copilot for Gaming」の開発停止を発表した。 これはXbox部門のCEOであるアシャ・シャルマ氏のSNSにて公表されたもの。2025年3月に発表された「Copilot for Gaming」は、ゲーマーをサポートするAIアシスタントで、プレーヤー好みのゲー