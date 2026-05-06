【「Myst / Riven」リメイク版】 5月19日 発売予定 価格：各34.99ドル Cyan Worldsは、パズルアドベンチャー「Myst」と「Riven」のリメイク版を5月19日にプレイステーション 5/PlayStation VR2（PSVR2）向けに発売する。価格は各34.99ドル。 「Myst」と、その続編にあたる「Riven」は、90年代にPCと初代プレイステーション向けに発売されたパズルアドベンチ