英国で４月２９日、２０２６年初となるミステリーサークルが発見された。ユーチューブチャンネル「ストーンヘンジ・ドローンスケープス」が先日、上空から撮影した映像を公開した。ミステリーサークルは日本だけの呼び方で、世界的にはクロップサークルと呼ばれている。多くは英国で発生するもので、誰も見ていないうちに穀物畑の一部の穀物が倒され、畑に複雑な模様ができる現象だ。ダンベルのような形状のミステリーサーク