お笑いタレントのスマイリーキクチが６日までにＸ（旧ツイッター）を更新。大量のＣＤが廃棄されているのを発見したことを明かした。キクチによれば「今日ある駅でＣＤが１００枚以上放置されてまして。買って封を開けて応募の中身を取り出し、新品のまま通路に廃棄したみたい」と発見した当時の様子をつづった。どうやら、中に入っていた応募券などが目的で、ＣＤは捨てられたようだ。続けて「推し活のために買ったんでしょ