【モデルプレス＝2026/05/06】フリーアナウンサーの中村仁美が、5月5日までに自身のInstagramストーリーズを更新。ゴールデンウィーク中日の夕食を公開した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「楽ちんだけど映える」冷蔵庫の具材乗せたGW中日の夕食◆中村仁美アナ、GW中日の夕食披露中村アナは「GW中日 疲れたので今夜の夕食は冷やしうどん！」と記し、夕食の写真を投稿。「とにかく冷蔵庫の具材を乗せて…」と細切りのきゅうりや油