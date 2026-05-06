福岡と佐賀の6日の天気をお伝えします。午前10時すぎの福岡市、すっきりとした青空が広がり、よく晴れています。 移動性の高気圧が勢力を西に残しながら、中心を日本の東の海上へ移す見込みです。四国から東北にかけて晴れるところが多いものの、午後は太平洋側で雲が広がりやすくなる見込みです。 九州北部は、高気圧に覆われ、各地ともおおむね晴れる見込みです。行楽日和となりますが、日中は強い紫外線が降り注ぎ