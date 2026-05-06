先週から短期免許で初来日中のフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝が、ヴィクトリアＭ・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）のマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）でＧ１に初騎乗することが分かった。６日、和田勇調教師が美浦トレセンで明かした。ゴンサルベス騎手は同日、１週前追い切りに騎乗し６ハロン７８秒６―１１秒５の猛時計をマーク