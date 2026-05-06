◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）ソフトバンクはクローザーの杉山一樹投手が出場選手登録され、試合前練習に参加した。グラウンドに入った際、野手陣に帽子を取って頭を下げた。杉山は取材対応もし、「今回の件を前向きに捉えられてない。やるしかない。ダメだったらやめます」と悲壮な覚悟を示した。杉山は４月１１日の日本ハム戦（エスコン）の登板後に、自身の投球にいら立ち、ベンチを殴打して