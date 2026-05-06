新しく加わったママ友の個性が強すぎます。年齢への執着、夫へのマウント…そしてケーキ屋での撮影こだわり。子どもたちの時間を気にせず『お姉さんて呼んでよ!』なんて言わせるなんて…このママ友、一体何を考えているんでしょう。若い夫の登場で、何か大事な真実が見えてくるのかも…。>>【まんが】11歳歳下旦那を自慢してくるママ友(ウーマンエキサイト編集部)