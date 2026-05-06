新日本プロレスは５日、「ＮＥＷＪＡＰＡＮＲＯＡＤｉｎＫＡＲＡＴＳＵ−ＩＧＮＩＴＩＯＮｔｏＤＯＭＩＮＩＯＮ−」（６日、佐賀・唐津市文化体育館）のメインイベントでＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマンがジェイク・リーと組んで鷹木信悟、辻陽太と対戦することを発表した。この一戦は、５・４福岡大会で鷹木を破り初防衛に成功したニューマンが試合後のリング上で鷹木を救出した辻と鷹木へ「２日後、決